Укрaїнa
484
2 хв

Скрипка виступив "за військовий переворот" в Україні і сказав, кого можна допустити до влади

Олег Скрипка сумнівається, що в нинішніх умовах до влади можуть прийти сильні політики, тому виступив «за військовий переворот» у надії, що «поставлять класного військового».

Ірина Лаб'як
Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка / © Олег Скрипка

Український музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка поділився радикальним баченням майбутнього країни, заявивши, що він «за військовий переворот», оскільки сумнівається у здатності громадян обирати не-популістів. Музикан вважає, що до влади потрібно допустити тільки військових, які пройшли бойові дії.

Про це Скрипка розповів у інтерв’ю «Апостроф TV».

На думку лідера «ВВ», головна проблема українського суспільства полягає в тому, що громадяни часто обирають популістів, не оцінюючи справжніх можливостей політиків.

Скрипка порівняв це з особистими стосунками.

«Дівчата в переважній більшості обирають чоловіків, які їм на вуха навішують, а вони потім з такою особою живуть», — сказав музикант.

Водночас, за його словами, така ситуація притаманна і чоловікам.

«Або нормальні чоловіки вибирають якусь ліву фіфу з надутими губами», — додав Скрипка.

Він переконаний, що люди часто не заглиблюються в суть речей і не розуміють, на що дійсно здатна особа, яку вони підтримують. Через це лідер «ВВ» сумнівається, що в нинішніх умовах до влади можуть прийти сильні політики.

«Ну або буде якийсь військовий переворот, я не знаю, і поставлять класного військового. Ось я за військовий переворот. Щоб поставити нормального військового або навіть допустити до політики тільки військових. Все! Ось хто пройшов бойові дії», — поділився Скрипка.

Як приклад музикант згадав командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді та волонтера Сергія Стерненка, яких, за його словами, «знають мільйони».

«І то їх треба перевіряти. Ми ж не знаємо: є образ медійний, і треба перевірити. От таких людей тільки й допускати в політику: у Верховну Раду тощо. Хто воював. Ну і то, хто буде перевіряти: хто за бабки зайде, хто не за бабки?» — висловив думку співак.

До слова, раніше Скрипка відповів на запитання, чи готовий піти на фронт. Лідер «ВВ» заявив, що якщо виникне ситуація, коли «всі-всі чоловіки» будуть потрібні на фронті, він «безумовно, піде». Попри це, Скрипка вважає, що зараз він приносить більше користі як музикант: активно збирає кошти для захисників та переселенців.

Скрипка також 2024 року розповідав, що його сини готові захищати Україну. Зараз хлопці навчаються, а щодо подальшого захисту країни, музикант додав: «А як буде далі — побачимо».

