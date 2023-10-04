Скульптор, який створив тризуб на “Батьківщині-матері”: історія Олексія Пергаменщика

Скульптор-монументаліст Олексій Пергаменщик каже, що тризуб для щита монумента “Батьківщина-мати” йому наснився. І це найбільша його робота і найбільша відповідальність.

Чому робота з каменем та металом — це медитація, та яку наступну скульптуру Олексія Пергаменщика ми побачимо в Україні — митець розповів в сюжеті “Сніданку з 1+1”.

“Я перестаю віддавати собі звітність про те, що зараз відбувається, коли я повністю занурююся в проблематику скульптури. Камінь взагалі не пробачає ніяких помилок. Це повинен ти робити на підсвідомому рівні. Це дуже схожий стан на медитацію”, — сказав Олексій Пергаменщик.

“Поштовх дав батько”

“Я почав з 8 років займатися скульптурою. Просто так, щоб я не плутався під ногами, мене здали в студію кераміки петриківського розпису”, — пригадав митець.

“Мій батько дав мені дуже сильний поштовх. Він професійний фізик, теоретик, вчений. В нього була велика колекція платівок класичної музики. В мене були книги Босха, Мікеланджело під рукою завжди. Класичне мистецтво мене зацікавило”, — зауважив він.

“Коли я переїхав до Америки, мені взагалі в школі дали цілий арт-клас. Я навчався в Кентському університеті міста Кент, штат Огайо. Потім я переїхав до України”, — зазначив скульптор.

“Мене цікавить тільки історія України і тільки реалізм”

“Я працюю виключно з історичною тематикою. В мене взагалі немає таких якихось розважальних творів. Мене цікавить тільки історія України і тільки реалізм. Реалістична скульптура найважча, тому що вона відповідальна, особливо в камені”, — ділиться Олексій Пергаменщик.

Олексій Пергаменщик. Скриншот / YouTube

“Уявіть собі — 3-метрова скульптура, в неї товщина ноздрі всього п'ять міліметрів. Один помах молотом і ти можеш відколоти трохи більше, чим потрібно”, — розповів митець.

За його словами, успішна робота — це та робота, яка якнайкраще розкриває персонажа, щоб не треба було читати, хто це такий.

Про улюблений матеріал

“Мій улюблений матеріал — граніт. Я ж його не клею абсолютно, я просто беру і забираю, як Мікеланджело казав, все зайве. Залишаю те, що було зроблено матінкою-природою 4,5 млрд років тому. Рахував колись, що я в цьому житті зрізав приблизно 400 тонн каменю”, — каже скульптор.

“Тризуб мені наснився”

“Проєкт “Батьківщина-мати” — це для мене доля, виклик шаленої відповідальності, тому що це робиться раз і назавжди. І от цей тризуб я бачив уві сні. Я не міг нічим більше займатися. Тобто він зайняв абсолютно весь мій ефір”, — стверджує Олексій Пергаменщик.

“Спочатку було там десь позабираю у дітей олівці, щось там малював в їхньому альбомчику. Почав досліджувати вже це питання, навіть переночувати довелося в бібліотеці Вернадського. Тому що такий масив інформації треба було зрозуміти”, — додав він.

Робота над проєктом

“З Віктором Андрійовичем Ющенко радився. Він брав участь у створенні цього тризуба. Були варіанти граньованого тризуба, але нам трішки він здався розважальним. Був варіант, який був у Володимира-Хрестителя, переплетений. Він по ритмам не підійшов, тому що він повинен бути лаконічний і простий”, — пригадав митець.

Олексій Пергаменщик. Скриншот / YouTube

“Долаєш 93 метри нагору, потім спускаєшся, дивишся на те, що ти там підвісив, потім заходиш і знову долаєш ці 93 метри, і так по 10 разів на день. Коли це цілісне зображення лягло на реальну монтажну поверхню щита, то там навіть не було проміжків розміром з палець. Дуже класно спрацювали люди, які його виготовляли безпосередньо. Вантажники дуже вдало працювали”, — розповів Олексій Пергаменщик.

Ставлення до критики

“Коли мені зараз кажуть, що можна було там трошки вище або трохи нижче, чи трошки менше або трошки більше… Я знаю прекрасно, що я це все проходив. Тобто я вже дивився всі варіанти. Навіть невеличкий камінь, який ти ріжеш… Ти постійно заходиш в якісь патові ситуація, коли ти не знаєш, що далі робити. Треба видихнути, подивитися на це з іншого ракурсу і продовжити. Головне — це продовжувати робити”, — впевнений скульптор.

“Батьківщина-мати” / X (Twitter)

“Я вже спирався, передусім, на свій досвід, а потім вже на критику. Більшість критики була просто необґрунтована. Найбільший критик — дружина — сказала, що вдало. Значить добре все. Діти теж кажуть, що непогано. Вони ж теж художники. Мої дівчата, кажуть, що, так, тато, молодець”, — ділиться він.

“Я повертаюся, як правило, до своїх робіт через рік чи два, щоб зрозуміти, що я насправді зробив, тому що я вже іншими очима на це дивлюся”, — сказав митець.

“Батьківщина-мати” / X (Twitter)

Головна мрія

“Щойно я завершую один проєкт, я одразу переключаюсь на інший. Це зараз пам'ятник Степану Бандері. Він буде встановлений в Києві. Зроблений з каменю, який я взяв з бандерівських країв”, — зазначив Олексій Пергаменщик.

“У мене головна мрія — коли закінчиться війна, посприяти створенню образу героїзації цього воїна-захисника. Я думаю, що це буде найактуальніша річ, яка взагалі можлива з усіх задач для всіх творчих людей”, — резюмував він.

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