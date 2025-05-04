У Москві готують до параду / © Associated Press

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Україні немає сенсу погоджуватися на «перемир’я», яке запропонував диктатор Путін, тому що росіяни все одно його порушують.

Про це виданню «Радіо Свобода» сказав військовий аналітик Михайло Самусь.

«Ніякого сенсу погоджуватися немає, я б навіть не просто ігнорував. По-перше, я би, якби відповідав за цей напрямок, офіційно заявив, що військовий парад — це військовий захід, скупчення кількох тисяч російських військових, кількох сотень одиниць бронетехніки та інших технічних одиниць, які є законною військовою ціллю. Ось просто так заявити», — сказав він.

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Експерти також згадав удари по Кривому Рогу, Києву, Харкову, Дніпру, інших містах, коли є відео, де Росія цілеспрямовано б’є балістичною ракетою по кафе (йдеться про удар по Кривому Рогу — ред.)

«Ну, вибачте, якщо ви вже б’єте по кафе, гіпотетично якісь військові там десь проходили, то скупчення кількох тисяч російських військових — це явно законна ціль, тому Україна має повне право завдати удару по цій цілі. Це перше, що можна зараз зробити: просто ось така стратегічна невизначеність. Ми заявляємо, що вважаємо це законною метою, далі думайте самі», — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир’я на три дні від 7 до 9 травня театральною постановкою і наполягає натомість на перемир’ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.

Раніше Володимир Путін оголосив про 30-годинне припинення бойових дій в Україні на Великдень, назвавши це «гуманітарним» жестом.

Згодом він заявив про припинення бойових дій від 8 до 10 травня на честь Дня перемоги, який пишно відзначають в Росії.

Під час великоднього перемир’я обстріли не припинялися. Зокрема, в Херсоні загинули три людини 20 квітня.