"Скуплюсь за вас в магазині": у Дніпрі придумали, як заробити на карантині

"Скуплюсь за вас в магазині": у Дніпрі придумали, як заробити на карантині

За доставку охочим доведеться викласти орієнтовно 100 гривень.

У Дніпрі місцеві мешканці підлаштувалися під обставини, що склалися і почали заробляти "на карантині". Вони пропонують сходити в магазин замість вас.

Відповідні публікації з'явилися на онлайн дошках оголошень.

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Так, дніпряни, які вже вакциновані від коронавірусної інфекції і можуть відвідувати місця скупчення людей, пропонують свої "кур'єрські послуги".

Заповзятливі городяни пропонують сходити в супермаркети і закупити необхідні товари. За таку доставку охочим доведеться викласти орієнтовно 100 гривень.

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Відзначимо, що Дніпропетровська область знаходиться в "червоній" карантинній зоні. У регіоні закриті торгові і розважальні центри, а в гіпермаркети та інші закриті місця скупчення людей пускають тільки з негативним ПЛР-тестом на COVID-19 або довідкою про вакцинацію.

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