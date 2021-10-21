"Скуплюсь за вас в магазині": у Дніпрі придумали, як заробити на карантині

За доставку охочим доведеться викласти орієнтовно 100 гривень.
У Дніпрі місцеві мешканці підлаштувалися під обставини, що склалися і почали заробляти "на карантині". Вони пропонують сходити в магазин замість вас.
Відповідні публікації з'явилися на онлайн дошках оголошень.
Так, дніпряни, які вже вакциновані від коронавірусної інфекції і можуть відвідувати місця скупчення людей, пропонують свої "кур'єрські послуги".
Заповзятливі городяни пропонують сходити в супермаркети і закупити необхідні товари. За таку доставку охочим доведеться викласти орієнтовно 100 гривень.
Відзначимо, що Дніпропетровська область знаходиться в "червоній" карантинній зоні. У регіоні закриті торгові і розважальні центри, а в гіпермаркети та інші закриті місця скупчення людей пускають тільки з негативним ПЛР-тестом на COVID-19 або довідкою про вакцинацію.