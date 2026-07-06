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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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104
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Скидають авіабомби та ракети на Україну: у Керчі знищили рідкісні дрони РФ (відео)

Атаку на Керч здійснили 2 липня оператори спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9». Дрон «Оріон» може перебувати в повітрі до 30 годин.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Російський дрон "Оріон"

Російський дрон «Оріон» / © Вікіпедія

Україна знищила два ударно-розвідуальні БпЛА «Оріони» в Керчі. Вони є носіями керованих авіабомб, ракет Х-50, Х-БпЛА, «Бандероль», якими РФ атакує Україну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки та показало момент ураження.

За даними ГУР, атаку здійснили 2 липня оператори спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9», внаслідок чого знищили два ворожі дороговартісні та рідкісні безпілотники «Оріон». Російські військові розмістили їх на території аеропорту в м. Керч тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про російський БпЛА «Оріон»

БплА «Оріон» — це ударно-розвідувальний апарат, який виготовляє російська група компаній АТ «Кронштадт». Дрон має вагу близько тонни, радіус дії 250–300 км, може перебувати в повітрі до 30 годин. Він несе на собі керовані авіабомби, ракети Х-50, БПЛА «Х-БпЛА», «Бандероль».

Орієнтовна вартість двох знищених воєнними розвідниками ворожих «Оріонів» може становити понад 10 мільйонів доларів.

© ГУР Міноборони

Росія атакує Україну ракетою «Бандероль»

Нагадаємо, 2 липня Росія застосувала проти України нову крилату ракету S8000 «Бандероль». Це є дешевий гібрид дрона й ракети, який раніше атакував Київ, Одещину та Харківщину.

На початку травня 2026-го росіяни вдарили цією ракетою по селищу Безлюдівка на Харківщині. У місцевій прокуратурі зауважили, що це може бути перший випадок застосування цієї ракети по Харківській області від початку повномасштабного вторгнення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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