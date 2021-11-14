"Слабак": у Сумах хтось "здався" і викинув на смітник минулорічну ялинку

"Слабак": у Сумах хтось "здався" і викинув на смітник минулорічну ялинку

Ялинка на смітнику в листопаді повеселила користувачів Мережі.

У Сумах на смітнику помітили минулорічну ялинку. Хтось із місцевих жителів "здався" і позбувся новорічного дерева, не дотягнувши усього півтора місяці до наступного Нового року.

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Світлину з пожовклою ялинкою виклав у мережі Богдан Лагутинський.

"Хтось здався. До Нового року ялинка не достояла зовсім трішки", - підписав автор своє фото.

Побачене неабияк розвеселило користувачів Мережі і вони заходилися активно коментувати побачене:

Слабак.

Можна за голками відстежити, звідки несли.

У когось здали нерви.

А скоро Новий рік.

Красунчик, але трохи не дочекався.

Нагадаємо, що айпопулярніша ялинка світу, яку щороку запалюють біля Рокфеллер центру, вже прямує до Нью-Йорка.

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