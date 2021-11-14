"Слабак": у Сумах хтось "здався" і викинув на смітник минулорічну ялинку

Ялинка на смітнику в листопаді повеселила користувачів Мережі.
У Сумах на смітнику помітили минулорічну ялинку. Хтось із місцевих жителів "здався" і позбувся новорічного дерева, не дотягнувши усього півтора місяці до наступного Нового року.
Світлину з пожовклою ялинкою виклав у мережі Богдан Лагутинський.
"Хтось здався. До Нового року ялинка не достояла зовсім трішки", - підписав автор своє фото.
Побачене неабияк розвеселило користувачів Мережі і вони заходилися активно коментувати побачене:
- Слабак.
- Можна за голками відстежити, звідки несли.
- У когось здали нерви.
- А скоро Новий рік.
- Красунчик, але трохи не дочекався.
Нагадаємо, що айпопулярніша ялинка світу, яку щороку запалюють біля Рокфеллер центру, вже прямує до Нью-Йорка.