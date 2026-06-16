Слабке місце диктатора: Зеленський пояснив, як змусити Путіна закінчити війну

Трамп і Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.

Про це президент сказав після участі у зустрічі лідерів G7 у вівторок, 16 червня.

Зеленський приніс на зустріч фотографії із наслідками російських ударів по цивільній інфраструктурі.

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«Всі країни засудили удари по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по лаврі. Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують», — сказав Зеленський.

За його словами, всі країни «Великої сімки» підтримують Україну та готові допомогти пережити зиму, якщо військові дії РФ не завершаться до того часу.

«Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що… Путін не хоче закінчувати війну, але треба змусити його — передусім через санкції. Це всі країни говорили», — сказав він.

Переговори між Україною та Росією — останні новини

Під час виступу на конференції Reuters Next на G7 Зеленський знову закликав диктатора Путіна до переговорів та поставив дедлайни, а саме до прийдешньої зими. Він додав, що переговори можуть відбутися в третій країні — Швейцарії, Туреччині, США або в одній з країн Близького Сходу.

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А Дональд Трамп після дискусії щодо України вислухав аргументи партнерів та визнав, що Путін зараз у слабшій позиції у війні з Україною. Також очільник Білого дому підтвердив, що пропонував Путіну приєднатися до саміту G7, однак у Кремлі це заперечили.



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