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Слабке місце диктатора: Зеленський пояснив, як змусити Путіна закінчити війну
За словами Зеленського, всі країни «Великої сімки» підтримують Україну.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що посилення санкцій проти Росії може змусити Путіна завершити війну в Україні.
Про це президент сказав після участі у зустрічі лідерів G7 у вівторок, 16 червня.
Зеленський приніс на зустріч фотографії із наслідками російських ударів по цивільній інфраструктурі.
«Всі країни засудили удари по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по лаврі. Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь. І всі засуджують», — сказав Зеленський.
За його словами, всі країни «Великої сімки» підтримують Україну та готові допомогти пережити зиму, якщо військові дії РФ не завершаться до того часу.
«Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що… Путін не хоче закінчувати війну, але треба змусити його — передусім через санкції. Це всі країни говорили», — сказав він.
Переговори між Україною та Росією — останні новини
Під час виступу на конференції Reuters Next на G7 Зеленський знову закликав диктатора Путіна до переговорів та поставив дедлайни, а саме до прийдешньої зими. Він додав, що переговори можуть відбутися в третій країні — Швейцарії, Туреччині, США або в одній з країн Близького Сходу.
А Дональд Трамп після дискусії щодо України вислухав аргументи партнерів та визнав, що Путін зараз у слабшій позиції у війні з Україною. Також очільник Білого дому підтвердив, що пропонував Путіну приєднатися до саміту G7, однак у Кремлі це заперечили.