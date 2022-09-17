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"Слабкі невдахи, які воюють з дітьми": в ОП відреагували на загибель дівчинки у Чугуєві

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"Слабкі невдахи, які воюють з дітьми": в ОП відреагували на загибель дівчинки у Чугуєві

Фото: Associated Press

Росія в суботу, 17 вересня, ракетами обстріляла Чугуїв на Харківщині.

Внаслідок ворожої атаки постраждала 11-річна дівчинка, яка згодом померла у лікарні. В Офісі президента відреагували на удар РФ і назвали окупантів "слабкими невдахами, які воюють з дітьми".

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник ОП Андрій Єрмак.

У Чугуєві росіяни вбили 11-річну дівчинку. Російська нація ганебна, бо саме вона відповідальна за тих, хто здійснює боягузливі злочини. За тих, хто перекреслив майбутнє цілих поколінь росіян, які будуть розплачуватися за все це, через власні комплекси і неадекватність", - йдеться у повідомленні Єрмака. 

Нагадаємо, армія Російської Федерації у суботу, 17 вересня, завдала ракетного удару по Чугуєву у Харківській області. Постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували до медичної установи, але медикам не вдалося врятувати дитину. Крім того, поранення отримала мешканка Чугуєва.

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Дата публікації
Перегляди
444
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