Слабкі "плюси": якою буде погода в Україні 6-9 березня

На день народження Тараса Шевченка, 9 березня, суттєво похолоднішає.

Понеділок, 6 березня, буде відносно холодним. Температура повітря вночі опуститься до 1-5 градусів морозу.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

"Вдень, хоча й і слабкі, проте все ж "плюси", – зазначила вона.

У більшості областей синоптикиня прогнозує 4-7 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті – 6-10 градусів тепла, на півночі дещо холодніше – лише +1+4 градуси.

6 березня опади переважно у вигляді невеликого мокрого снігу пройдуть в західних областях, на півночі, ймовірно на Вінниччині та Харківщині. На решті території України переважатиме суха погода.

Напрямок вітру передбачається з південного заходу, вітер – помірний, часом із рвучкими зальотами.

У Києві у понеділок буде хмарно, місцями пролітатиме невеликий мокрий сніг, переважно вночі та вранці. Найближчої ночі температура повітря опуститься до мінус 1-3 градусів морозу, завтра вдень – +2+4 градуси.

"Найближчий найтепліший день буде 8 березня, до +10 градусів, на півдні та в центрі України аж до +12+15 градусів! Хоча з опадами та сильним вітром, а на день народження Батька (Тараса Шевченка. – Ред.), 9 березня, суттєво похолоднішає", – підсумувала Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода у понеділок, 6 березня.

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