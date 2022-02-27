"Слава Ісусу Христу": Папа Римський засудив дії Путіна та заговорив українською мовою

Папа наголосив, що для окупанта найголовніше є влада, а не людське життя.

Папа Римський Франциск у неділю, 27 лютого, під час свого звернення до вірян засудив президента країни-агресорки Путіна, наголосивши, що йому "байдуже людське життя, для нього найважливіше - це влада". Також Папа українською мовою привітався з вірянами, сказавши: "Слава Ісусу Христу".

Про це повідомляє Vatican news.

“Дорогі брати й сестри, в ці дні нас потрясли трагічні речі: війна. Ми неодноразово молилися за те, щоб не було прийняте рішення ступити на цю дорогу. І не перестаємо молитися, більше того, ще наполегливіше благаємо Бога. Тому знову звертаюся до всіх із заохоченням провести 2 березня, в Попільну середу, День молитви і посту за мир в Україні. День, щоби бути поруч із стражданнями українського народу, щоб усім почуватися братами й сестрами та випрошувати в Бога кінець війни", - сказав Папа.

Також Папа Римський Франциск засудив дії Путіна. Він наголосив, що для окупанта найголовніше є влада, а не людське життя.

"Той, хто веде війну, забуває людяність. Він не думає про людей, не має перед очима конкретне життя людей, але ставить перед усім часткові інтереси та владу. Він ввіряється диявольській і збоченій логіці зброї, що є найвіддаленішою від Божої волі. Він віддаляється від простих людей, які хочуть миру. А в кожному конфлікті звичайні люди є справжньою жертвою, що платить особисту ціну за безумства війни", - сказав Папа.

Також понтифік закликав світ допомагати українським біженцям, які тікають від російських окупантів.

"Думаю про похилих віком, про тих, які в ці години шукають притулку, про матерів, які втікають з дітьми… Це брати й сестри, для яких є нагальним відкрити гуманітарні коридори та яких потрібно прийняти. Із серцем, яке розривається від того, що діється в Україні, і не забуваймо про війни в інших частинах світу, як у Ємені, Сирії, Ефіопії, повторюю: нехай замовкне зброя! Бог перебуває на боці миротворців, а не тих, які застосовують насильство. Бо той, хто любить мир, як читаємо в Конституції Італії, відкидає війну як засіб образи свободи інших народів і як засіб вирішення міжнародних суперечок", - сказав Папа.

Вітаючи паломників, присутніх на площі, Святіший Отець вказав на численні українські прапори, а тому звернувся із християнським привітанням українською мовою: "Слава Ісусу Христу!"