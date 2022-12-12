"Слава тобі, вояче": в Мережу потрапило відео, як боєць ЗСУ під шквальним вогнем витягує з поля пораненого побратима

В районі Бахмута на Донеччині зараз точаться запеклі бої. Окупанти не полишають спроб наступати, а українські захисники тримають оборону.

Відео, як боєць ЗСУ під Бахмутом під час обстрілу витягує пораненого товариша, оприлюднило видання Цензор.нет. Відео наочно демонструє героїзм і самопожертву українських воїнів. які не лишають товаришів на полі бою.

На кадрах видно, як палає авто, в якому перебували українські бійці і яке обстріляли окупанти. Троє українських захисників евакуювалися. Один із них отримав поранення, а одяг на ньому зайнявся.

Боєць самостійно намагався збити з себе полум'я і відповзти, але через поранення не міг цього зробити.

Один із трьох бійців помітив товариша і під шквальним вогнем, ризикуючи життям, побіг його рятувати. Він надав першу допомогу, наклавши джгут та відтягнув побратима у безпечне місце.

Кадри зафільмував безпілотник.

"Надання першої допомоги і порятунок свого побратима - є національними особливостями українського воїна. Слава тобі, вояче", - прокоментував голос чоловіка за кадром, який пояснював ситуацію на відео.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ кілька разів призначало кілька термінів взяття Бахмута. Російські загарбники хочуть захопити місто не з точки зору стратегії, а з точки зору символізму.

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