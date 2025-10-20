Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Славутича / © ТСН

Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Унаслідок влучання дрона в енергетичний об'єкт північна частина Чернігівщини перебуває без електропостачання. В одній із громад пошкоджена критична інфраструктура. Відключення світла наразі також у Славутичі.

Міська влада Славутича підтвердила чергове влучання в об’єкт енергопостачання ввечері 20 жовтня.

«На даний час електропостачання відсутнє по всьому місту. На рівні Чернігівського регіону відбулось автоматичне знеструмлення», — повідомила місцева влада.

Наразі фахівці вже працюють на місці для ліквідації наслідків аварії та відновлення енергопостачання споживачам.

Через проблеми зі світлом місцевий водоканал переводиться на резервне живлення. Очікується, що невдовзі водопостачання буде відновлено.

У повідомленні наголошується, що теплопостачання соціальних об’єктів — дитячих садків, шкіл та лікарні працює стабільно.

Також Чернігівобленерго повідомило, що значна частина Чернігівщини знеструмлена внаслідок чергової російської атаки на енергетичну систему регіону. Енергетики готові негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи, але приступлять до них, щойно дозволить безпекова ситуація. Місцеву владу просять зберігати спокій та дотримуватися заходів власної безпеки, додали там.

До того ж низка приміських поїздів на Чернігівщині курсує із затримками через знеструмлення мережі.

Приміські поїзди на Чернігівщині затримуються

Через відсутність напруги в мережі після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру регіону залізничне сполучення наразі має збої, причому затримки сягають понад годину, повідомили на офіційному каналі про приміські сполучення «Укрзалізниці». Зокрема:

поїзд №6311 Ніжин — Чернігів відправився зі станції Муравійка із затримкою 1 година 20 хв.;

поїзд №6312 Чернігів — Ніжин вирушив зі станції імені Бориса Олійника із затримкою 55 хв.;

поїзд №6857 Чернігів — Славутич зі станції Жукотки відправився із затримкою 37 хв.

Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, оскільки час затримок може змінюватися.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що цього року в Україні будуть блекаути. Так. позаштатний радник керівника ОП Тимофій Милованов дав низку порад, як до цього підготуватися, зокрема психологічно.