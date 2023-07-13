Слід будти терплячими: оглядач про складнощі та перспективи контрнаступу ЗСУ

Не варто підганяти наших військових, адже вони знають, що роблять.

Масштабніші події контрнаступу можуть початися тоді, коли ми вийдемо на другу лінію оборони. Там і почнуть залучати основні ударні угрупування.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Не усе залежить від зброї

За словами оглядача, під час контрнаступу усе залежить не лише від постачання зброї. Танки й ракети нам необхідні, але вони не вирішують усіх проблем.

"Як танк може допомогти просуванню по мінному полю, якщо він не має відповідних інженерних засобів? Або як може допомогти ракета нам просуватися по тому ж самому мінному полю, якщо вона знищує в глибокому тилу склад з паливно-мастильними матеріалами?", – зауважив оглядач.

Так, постачання палива на передову зменшиться. Але кількість мін на полі, по якому треба просуватися нашій піхоті, не зміниться.

"Наші складнощі полягають в тому, що росіяни дійсно замінували майже все, що можна було замінувати в Запорізькій області і не тільки там", – пояснив Коваленко.

Після того, як ми пройдемо навіть смугу забезпечення, яка максимально екстремальна по наявності мінно-фугасних загороджень, ми вийдемо на основу лінію оборони – другу.

"Там вже буде інша проблема. Окрім мін, фугасів та окопів, буде ще велика кількість артилерії, ББМ, танків і іншої техніки. Логічно, що саме в другій лінії оборони ми почнемо задіювати наші основні ударні угруповування. Саме там можуть відбуватися більш масштабні події", – припускає оглядач.

Водночас Коваленко наголошує, що не треба квапити просування Сил оборони України. Операції здійснюються з урахуванням того, що життя воїнів є найвищою цінністю. Треба зачекати, щоб усе було зроблено максимально якісно.

У Міноборони повідомили, що ЗСУ наступали і просунулися на південному фланзі в районі Бахмута на Донеччині. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах.

Наразі Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що стримування окупанта є успішним, однак тривають важкі бої.

Крім того, на півдні України в межах контрнаступу ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на "ослаблення ворога і відпрацювання обстановки для подальших дій".

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