Слід готуватися до зими без світла: гендиректор YASNO попередив про тривалі відключення

Взимку в Україні світло можуть давати лише п'ять-шість годин на день. Адже зимовий пік споживання електроенергії більший, ніж літній. Дефіцит генерації може сягати 35%.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"Щодо прогнозу на зиму - треба готуватися, виходячи з того, що буде п'ять-шість годин світла на день. Але в серпні треба буде оновити прогноз. Тому що ми будемо розуміти, скільки у нас наявної генерації всередині", - пояснив він.

За словами Коваленка, прогноз на зиму базується на кількох факторах. Зокрема, на тому, чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії.

"По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоб потім по-максимуму все працювало взимку. По-третє, ми відремонтуємо частково, що можна відремонтувати за цей час з точки зору пошкоджень. Але погана новина в тому, що у нас зимовий пік досить великий. Він ще більший, ніж літній", - зауважив керівник YASNO.

Також Коваленко пояснює, що важливою є температура повітря. Адже саме від цього залежить споживання електрики.

"Якщо зима буде +10 градусів в середньому, то це буде для нас щастя. Якщо зима буде -15 градусів - це буде погано. Чим чим нижче температура, тим більше споживання на опалення", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні змінять ліміти електроенергії для Києва та великих міст, де найбільше критичної інфраструктури. Рішення ухвалять вже найближчими тижнями.

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