Слід готуватися до життя в холоді та темряві: FT про майбутні перспективи для українців 

Потужні удари армії агресорки Росі завдали серйозних пошкоджень українській енергетиці. Відтак до зими українці можуть проводити значну частину дня з відключеннями світла.

Про це повідомляє видання Financial Time з посиланням на українських урядовців

За словами одного джерела, яке залишилося анонімним, 1 червня росіяни здійснили атаку на енергетику і вона була "руйнівна". Інший посадовець заявив: ймовірно, до зими українцям доведеться проводити значну частину дня без електрики.

Зазначається, що лише внаслідок суботнього обстрілу було втрачено 1,2 ГВт електроенергії. Крім того, на заході України була сильно пошкоджена інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", - сказав один зі чиновників, коментуючи те, які будуть наступні місяці.

Інший чиновник, характеризуючи відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".

Нагадаємо, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що в майбутньому відключення світла можуть тривати по 10 годин. Взимку споживання електроенергії значно зросте. Підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.

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