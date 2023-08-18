Слід лікувати хворобу, а не симптоми: політехнолог зі США сказав, за якої умови закінчиться війна

Деокупація українських територій зовсім не означає, що ворог припинить гатити ракетами й дронами по нашій державі.

Війна в Україні закінчиться тоді, коли відбудеться якась зміна в Кремлі. Поки там Володимир Путін – цього не станеться.

Про це в ефірі телемарафону сказав американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт.

Головна "пухлина" – Володимир Путін

За словами політтехнолога, головне питання зараз: чому Білий дім, не готові говорити про це. "Що ми можемо зробити, щоб Путін більше не був президентом Росії", – сказав він.

Навіть якби завтра ми звільнили всі території України, продовжив він, Путін легко може ще бомбити Україну. Він може ще легко спрямовувати дрони щодня.

"Значить економічного розвитку України не буде. Війна – це симптом, але хвороба – це Володимир Путін", – констатував політтехнолог.

Раніше російський опозиційний політик та психолог Леонід Гозман наголосив, що ні Микола Патрушев, ні Дмитро Медведєв не мають шансів стати наступниками Володимира Путіна. Цих осіб, які причетні до безвиході, у якій опинилася Росія через війну проти України, еліти не підтримають. Ймовірно, новим очільником Росії може стати раніше невідома нам людина.

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