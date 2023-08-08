"Слід набратися терпіння": чи можуть росіяни здійснити "жест доброї волі" у Криму

Так, росіяни можуть залишити Крим у такий самий спосіб. Але слід набратися терпіння.

Про це в ефірі ТСН.ua сказав політолог Ігор Рейтерович.

Опиняться у пастці

Як зазначив політолог, окупанти забралися з Херсона не тому, що вирішили просто здати місто, а через те, що опинилися в ситуації, в якій були б остаточно знищені. Відтак залишки військ вони під обстрілами позабирали на інший берег, фактично втекли. Тоді була дещо схожа історія: обстріли всіх шляхів логістики, складів, які були в тилу, дуже збільшили так зване логістичне плече.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, це приблизно та ж сама історія, але тут просто інший масштаб, масштаб набагато більший", – стверджує Рейтерович.

На перший погляд, динаміка може здаватися нам не такою, як би нам хотілося. Проте численні західні військові експерти зауважують, що насправді Україна діє дуже мудро. ЗСУ знищують саме тилові частини, шляхи, мости, що суттєво збільшує розрив у доставці техніки та живої сили.

"Це має певний накопичувальний ефект. Рано чи пізно це досягне такої критичної межі, коли просто вся та оборона, яку вони там мають, обвалиться. Я не здивуюся, якщо ми на півдні України побачимо оці їх знамениті "жести доброї волі", – акцентував політолог.

Загарбники можуть дуже швидко відступати, оскільки на місцях чітко розумітимуть, що ніякого підкріплення найближчим часом не отримають.

"Треба просто запастися терпінням... Якщо це дозволить просто витіснити в такий спосіб російські війська – для нас це також буде дуже великий позитив. Це ж збереження життів в першу чергу наших військових. Краще витратити більше ракет, більше снарядів, розтягнути це в часі, але зберегти більше життів", – підкреслив Рейтерович.

Раніше військовий експерт Роман Світан сказав, що Крим став для російських окупантів пасткою. Зокрема, про це свідчать нещодавні удари по Кримському мосту, мостах біля Чонгара та Генічеська.

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