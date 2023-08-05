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"Слід озброїти Україну F-16": Кулеба звернувся до світу після чергової ракетної атаки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Слід озброїти Україну F-16": Кулеба звернувся до світу після чергової ракетної атаки

Фото: Associated Press

Російські війська знову атакували Україну ракетами.

Агресора треба негайно зупинити. Для цього світ має, зокрема, озброїти Україну та підтримати нашу формулу миру.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у своєму твітері.

"Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Світове співтовариство має зосередитися на забезпеченні справедливого й тривалого миру: озброїти Україну, в тому числі F-16, щоб закрити небо, та реалізувати українську формулу миру", – наголосив він.

Зауважимо, 5 серпня росіяни випустили по Україні ракети з території Білорусі. У Повітряних силах не уточнили кількість і тип озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
198
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