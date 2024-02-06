Ігнат про нічну атаку РФ: "Слід доносити до партнерів, що ми потребуємо більше захисту"

Жертвами ворога, як і раніше, є цивільні.

Окупанти продовжують бити ракетами по мирних українських містах. Потрібно ще раз доносити до наших іноземних партнерів, що через це нам потрібно більше захисту.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Чим гатить РФ

Як зазначив речник, ворожа армія завдала терористичного удару по Харківщині. Застосували росіяни комплекси С-300. Вони вбили дитину, яка тільки народилася на світ.

Безумовно, каже Ігнат, противник атакує по всій лінії фронту також авіаційними ракетами, не лише тими, що летять по балістичній траєкторії. Йдеться передовсім про ракети Х-59, які часто запускають по Полтавщині, Харківщині, по регіонах на півдні нашої держави.

"Ця ніч обійшлася без дронів, але ми бачимо активність ворожих БПЛА розвідувального типу. Також бачимо застосування тактичної авіації – як армійської, так і винищувачів, які завдають ударів авіаційними засобами ураженнями, ракетами, які я назвав, і керованими авіабомбами", – підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, загарбники вдарили по готелю на Харківщині. На жаль, загинуло немовля.

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