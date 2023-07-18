"Слід припинити "голодні ігри": Кулеба про припинення зернової ініціативи Росією

Так, вихід Росії із зернової угоди матиме вплив на життя десятків мільйонів людей у всьому світі. Насамперед йдеться про Африку та Азію, які стикаються із ризиком зростання цін на продовольство та загрозою потенційного голоду.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глобальна світова безпека під загрозою

"Росія вбила "зернову угоду". Негайним результатом стане зростання цін на продовольство у світі. Це завдасть шкоди найбільш вразливим країнам, переважно в Африці та Азії. Росія має припинити грати в "голодні ігри", – підкреслив він.

Саме тому держави-члени ООН мають твердо вимагати від Росії відновлення участі в угоді. Кулеба вважає, що "голодні ігри" потрібно негайно припинити. Щобільше, Росія має тримати політику якомога далі від глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 17 липня закінчився термін дії зернової угоди між Україною, Туреччиною та Росією. Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка виходить з неї.

Таке рішення прокоментував очільник Туреччини Реджеп Ердоган. Він зауважив, що поговорить на цю тему з Володимиром Путіним у серпні.

США попередили, що зрив угоди матиме економічні й дипломатичні наслідки. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це буде "дорого коштувати" Росії.

Дії Кремля різко засудила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала "цинічним" припинення зернової угоди росіянами.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський акцентував, що ніхто не має права руйнувати продовольчу стабільність будь-якого народу. Лідер запропонував Туреччині й ООН самостійно гарантувати безпеку суден.