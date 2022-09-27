Слідчі французької жандармерії прибули до України: працюватимуть у звільненому Ізюмі

У вівторок, 27 вересня, до України прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які працюватимуть в Ізюмському районі Харківської області.
Під час свого візиту до України очільниця МЗС Франції Катрін Колонна представила слідчих генеральному прокурору України Андрію Костіну.
Про це повідомло Міністерство закордонних справ Франції у Twitter.
"Слідчі Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Глава МЗС Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Із завтрашнього дня вони працюватимуть в Ізюмському районі. Франція стоїть поряд з Україною у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 27 вересня, до Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.
Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Міністри двох країн обговорили можливості для нових постачань самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.
Читайте також:
- Німець взяв участь у російських "референдумах" в Україні: його вже звільнили з роботи
- США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів: Блінкен розповів, на що спрямують кошти
- Циркореферендум у Маріуполі: окупанти заявили, що сьогодні оголосять "результати" - Андрющенко