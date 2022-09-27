Слідчі французької жандармерії прибули до України: працюватимуть у звільненому Ізюмі

У вівторок, 27 вересня, до України прибули слідчі Національної жандармерії Франції, які працюватимуть в Ізюмському районі Харківської області.

Під час свого візиту до України очільниця МЗС Франції Катрін Колонна представила слідчих генеральному прокурору України Андрію Костіну.

Про це повідомло Міністерство закордонних справ Франції у Twitter.

"Слідчі Національної жандармерії щойно прибули в Україну. Глава МЗС Франції Катрін Колонна представила їх генеральному прокурору України Андрію Костіну. Із завтрашнього дня вони працюватимуть в Ізюмському районі. Франція стоїть поряд з Україною у боротьбі з безкарністю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 27 вересня, до Києва з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Міністри двох країн обговорили можливості для нових постачань самохідних артилерійських установок "Caesar" для українських захисників.

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