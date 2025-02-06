Слідчі маніпулюють з автоматизованими розподілами справи Ігоря Коломойського – адвокат

На думку юриста, орган слідства фактично в ручному режимі підбирає зручного суддю для штучного продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського.

Слідчі Національноï поліціï та прокурори Офісу генерального прокурора вдаються до чергових процесуальних маніпуляцій у так званій "справі" Ігоря Коломойського.

Про це заявив адвокат Олександр Лисак.

За його словами, 9 лютого 2025 року спливає строк тримання під вартою бізнесмена. Згідно чинного процесуального законодавства, орган слідства зобов’язаний звернутися з клопотанням про подовження строку тримання під варто не пізніше ніж за п’ять днів.

"Так, слідчі та прокурори подали відповідне клопотання до Печерського районного суду міста Києва 05 лютого 2025 року, в той же день після визначення для розгляду справи судді Бусик О.Л. слідчий ініціював відкликання клопотання для подальшого подання того самого клопотання 06-07 лютого", – каже адвокат.

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Правозахисник припускає, що, вочевидь, сторона обвинувачення підшуковує вдалий момент для подання та розподілу справи щодо Ігоря Коломойського, адже не впевнена у власних процесуальних силах.

Такими діями орган слідства фактично в ручному режимі підбирає зручного суддю для штучного продовження тримання під вартою Ігоря Коломойського, впевнений Лисак.

"На сьогодні ми бачимо, що судді не хочуть ухвалювати незаконні рішення та порушувати права пана Коломойського. Це розуміють і органи слідства, тому вдаються до таких незаконних трюків зі зміною складу суду. Також красномовним є ігнорування слідчими необхідності дотримання процесуальних строків, адже клопотання подані з порушенням п’ятиденного строку. Усі ці доводи будуть викладені адвокатами в судовому засіданні", – заявив адвокат Олександр Лисак.

Раніше повідомлялося, що Ігоря Коломойського залишили під вартою у справі понад 20-річної давності.

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