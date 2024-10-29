Слідчий експеримент: у Києві четверо представників поліції по кілька разів займались сексом з повіями

У Києві до 4 років позбавлення волі засудили трьох сутенерок. Під час суду жінки провину заперечували та заявляли про "помсту з боку поліції".

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду м. Києва.

Працівники поліції провели 6 слідчих експериментів, щоб викрити бордель

За даними суду, підозрюваними є громадянка Грузії та двоє українок. Вони організували бордель, де повії надавали сексуальні послуги клієнтам. Кожна із підозрюваних займались підбором дівчат, пошуком клієнтів та адмініструванням. За це повії віддавали їм частину свого заробітку.

Від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це 4500 грн.

У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами повій, заплативши за це 1600 грн.

У січні 2023 року ще два представники копів провели слідчі експерименти та зайнялись сексом з повіями. За це вони заплатили 2000 та 5000 грн.

Після цього підозрюваних затримала поліція.

Що казали підозрювані

На суді жінки провину заперечували. Усі вони стверджували, що не були сутенерками, а лише займались проституцією. Двоє з них звинуватили поліцію у "помсті", бо мовляв копи пропонували працювати на них, проте ті відмовились.

"Зазначила, що дане обвинувачення вважає безпідставним та "помстою", оскільки вона відмовилась від пропозиції працівників поліції "платити їм" та влаштувати порностудію в приміщеннях, які їй належать", - йдеться у свідченні однієї із обвинувачених.

Свідчення однієї із підозрюваних

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав усіх трьох жінок винними за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу України. Жінок покарали до 4 років позбавлення волі кожну.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі викрили борделі з "танцівницями".

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