Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через вибух автомобіля в окупованому Донецьку

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через вибух автомобіля в окупованому Донецьку

Російські правоохоронці вирішили розслідувати інцидент на тимчасово окупованій території України.

У п’ятницю, 18 лютого, голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін дав доручення відкрити кримінальну справу за фактом вибуху автомобіля в окупованому Донецьку.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Слідкому.

Російські правоохоронці на тимчасово окупованій території України вирішили встановити “осіб, які причетні до дій, що наражають на небезпеку життя і здоров'я населення Донбасу”.

У повідомленні також йдеться, що вибух та загоряння сталися в автомобілі, що належить “начальнику народної міліції ДНР”.

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Раніше ресурси проросійських бойовиків на Донбасі повідомили, що автомобіль УАЗ належав так званому “начальнику народної міліції ДНР” Денису Синенкову.

У базі “Миротворця” Денис Синенков фігурує як член незаконного збройного формування та “начальник штабу 1 АК МО ДНР”.

Нагадаємо, радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що оголошення ватажками "ЛДНР" про масове вивезення місцевих жителів на територію Росії свідчать про підготовку масштабної провокації з іще масованішими обстрілами української території.

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