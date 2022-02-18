Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу через вибух автомобіля в окупованому Донецьку

Російські правоохоронці вирішили розслідувати інцидент на тимчасово окупованій території України.
У п’ятницю, 18 лютого, голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін дав доручення відкрити кримінальну справу за фактом вибуху автомобіля в окупованому Донецьку.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Слідкому.
Російські правоохоронці на тимчасово окупованій території України вирішили встановити “осіб, які причетні до дій, що наражають на небезпеку життя і здоров'я населення Донбасу”.
У повідомленні також йдеться, що вибух та загоряння сталися в автомобілі, що належить “начальнику народної міліції ДНР”.
Раніше ресурси проросійських бойовиків на Донбасі повідомили, що автомобіль УАЗ належав так званому “начальнику народної міліції ДНР” Денису Синенкову.
У базі “Миротворця” Денис Синенков фігурує як член незаконного збройного формування та “начальник штабу 1 АК МО ДНР”.
Нагадаємо, радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що оголошення ватажками "ЛДНР" про масове вивезення місцевих жителів на територію Росії свідчать про підготовку масштабної провокації з іще масованішими обстрілами української території.
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