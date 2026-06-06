Слідом за Києвом затопило ще два міста України: дороги йдуть під воду, на вулицях “Венеція” (відео)

Потужна злива затопила вулиці Вінниці / © vn.20minut.ua

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Після денної спеки дощові хмари прорвалися — Вінницю та Вінницьку область накрили грози та рясна злива.

Дороги міста поступово йдуть під воду. Автівки вже не йдуть, а пливуть.

«Води на пів колеса на вулиці Князів Коріатовичів. Вся вода стікає сюди ніби у ставок з пагорбів», — пишуть очевидці у Мережі.

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Шалений потік води також і на вулиці Андрія Первозданного.

Через велику кількість води громадський транспорт іде з великим відхиленням у часі, або взагалі зупинився.

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Також затопило багато вулиць у Житомирі. Місцеві жартома закликають готувати човни!

Зливостоки не можуть впоратись з такою кількістю води.

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На вулиці Грушевського автівки теж на пів колеса у воді.

За прогнозами синоптиків, погода найближчими днями залишатиметься дощовою. На неділю, 7 червня, оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Дата публікації 21:05, 06.06.26 Кількість переглядів 24 Готуйте човни: затопило багато вулиць у Житомирі

Нагадаємо, у Києві та області 6 червня пройшла сильна злива, яка за лічені хвилини призвела до підтоплень на дорогах. У соцмережах поширюють відео, на яких видно, як автомобілі долають затоплені ділянки, а окремі вулиці більше нагадують річки.

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