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Слідом за Києвом затопило ще два міста України: дороги йдуть під воду, на вулицях “Венеція” (відео)
У Києві, Вінниці та Житомирі у суботу, 6 червня, випала рясна злива та перетворила вулиці на ріки.
Після денної спеки дощові хмари прорвалися — Вінницю та Вінницьку область накрили грози та рясна злива.
Дороги міста поступово йдуть під воду. Автівки вже не йдуть, а пливуть.
«Води на пів колеса на вулиці Князів Коріатовичів. Вся вода стікає сюди ніби у ставок з пагорбів», — пишуть очевидці у Мережі.
Шалений потік води також і на вулиці Андрія Первозданного.
Через велику кількість води громадський транспорт іде з великим відхиленням у часі, або взагалі зупинився.
Також затопило багато вулиць у Житомирі. Місцеві жартома закликають готувати човни!
Зливостоки не можуть впоратись з такою кількістю води.
На вулиці Грушевського автівки теж на пів колеса у воді.
За прогнозами синоптиків, погода найближчими днями залишатиметься дощовою. На неділю, 7 червня, оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, у Києві та області 6 червня пройшла сильна злива, яка за лічені хвилини призвела до підтоплень на дорогах. У соцмережах поширюють відео, на яких видно, як автомобілі долають затоплені ділянки, а окремі вулиці більше нагадують річки.