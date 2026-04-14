Слідом за заморозками Україну накриває новий удар стихії: синоптики розповіли, де очікувати "сюрпризів"

Зараз триває поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Новгород-Сіверського, її притоці Сейм із добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-8 см та порушенням транспортного сполучення у Корюківському районі на Чернігівщині.

Світлана Несчетна
Водопілля / © ДСНС

В Україні у вівторок, 14 квітня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході країни вдень дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, вдень у східних і Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі у повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°.

Мапа погоди на 14 квітня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

Укргідрометцентр попередив про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та Києва 14 квітня.

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла.

По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, оголошено попередження про небезпеку через нічні заморозки на території Київщини та Києва.

«Мінлива хмарність. Без опадів.️ Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла», — йдеться у повідомленні.

Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ.

  • Вночі 14 квітня по території Київської області в повітрі заморозки 0-3°. ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

  • Вночі 14 квітня по території м. Київ на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Ірівень небезпеки, жовтий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — зазначили в Українському гідрометцентрі.

Заморозки у Києві та області / © Укргідрометцентр

«Найближчу ніч, 14 квітня, очікуємо найхолоднішою серед наступних п’яти: по області із заморозками не лише на ґрунті, а й у повітрі, а в столиці їх чекаємо лише на ґрунті, надалі нічна температура в межах 3-8° тепла», — йдеться у повідомленні Українського гідрометценту.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

13-15 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Новгород-Сіверського, її притоці Сейм із добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-8 см та порушенням транспортного сполучення у Корюківському районі Чернігівської області. Утримуватиметься затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики ошелешили українців прогнозом погоди на весну.

