Слідом за заморозками Україну накриває новий удар стихії: синоптики розповіли, де очікувати "сюрпризів"

Водопілля / © ДСНС

В Україні у вівторок, 14 квітня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході країни вдень дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, вдень у східних і Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на Правобережжі у повітрі заморозки 0-3°, на решті території температура вночі 1-6° тепла, крім східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 7-12°.

Мапа погоди на 14 квітня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

Укргідрометцентр попередив про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та Києва 14 квітня.

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у Києві вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень близько 15° тепла.

По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла.

Нагадаємо, у вівторок, 14 квітня, оголошено попередження про небезпеку через нічні заморозки на території Київщини та Києва.

Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ.

Вночі 14 квітня по території Київської області в повітрі заморозки 0-3°. ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

Вночі 14 квітня по території м. Київ на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. Ірівень небезпеки, жовтий.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — зазначили в Українському гідрометцентрі.

Заморозки у Києві та області / © Укргідрометцентр

«Найближчу ніч, 14 квітня, очікуємо найхолоднішою серед наступних п’яти: по області із заморозками не лише на ґрунті, а й у повітрі, а в столиці їх чекаємо лише на ґрунті, надалі нічна температура в межах 3-8° тепла», — йдеться у повідомленні Українського гідрометценту.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

13-15 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Новгород-Сіверського, її притоці Сейм із добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-8 см та порушенням транспортного сполучення у Корюківському районі Чернігівської області. Утримуватиметься затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища / © Укргідрометцентр

