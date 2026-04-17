Слідом за заморозками Україну накриє новий удар стихії: синоптики попередили, де буде небезпечно

В Україні погода різко зміниться / © Getty Images

Найближчими днями погода в Україні буде мінливою через активні циклони й атмосферні фронти, які що принесуть із собою дощі, грози та сильний вітер.

Водночас синоптики попереджають — країну накриє нова хвиля арктичного холоду, яка спричинить нічні заморозки в більшості регіонів та може зашкодити майбутньому врожаю плодових дерев.

Погода в Україні

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що Україна занурюється в атмосферу середини весни. Синоптичну ситуацію зараз визначають циклони, тому на стабільну погоду розраховувати не варто.

У п’ятницю та суботу, 17–18 квітня, вихори над Білоруссю і Туреччиною принесуть до нашого регіону короткочасні дощі, а подекуди навіть грози. Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +17.

У Провідну неділю, 19 квітня, очікується хвиля відносного похолодання. Разом з посиленим вітром до України почне заходити сухе арктичне повітря, тому температура вдень не підніметься вище +15 градусів, а місцями пройде невеликий дощ.

Постригань зазначає, що за попередніми розрахунками, початок нового тижня буде ще холоднішим. Температура вночі залишиться на рівні від 2 до 7 градусів тепла, проте на ґрунті та в низинах можливі заморозки до 3 градусів нижче нуля. Вдень теж не варто чекати на тепло — стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +14 градусів вище нуля.

Україну накриє нова хвиля похолодання / © Associated Press

За даними Українського гідрометцентру, 18–20 квітня погоду в Україні зумовлюватимуть різні за властивостями повітряні маси та атмосферні фронти.

«18 квітня поле слабко зниженого тиску зумовить у більшості областей невеликі дощі, 19 квітня атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини, 20 квітня вдень другий атмосферний фронт надійде до західних, Житомирської та Вінницької областей», — зазначають метеорологи.

Водночас у гідрометцентрі зауважують, що на висотах на території країни поступово поширюватиметься холодна повітряна маса.

Погода в Україні 18 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про заморозки

Синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні, які можуть серйозно зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня — у північних, східних і більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів. Через це в цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Ситуація буде ще серйознішою у Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській областях. Тут 20 квітня синоптики прогнозують заморозки до -3 у повітрі. В цих регіонах оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Попередження про заморозки 19 квітня / © Укргідрометцентр

Попередження про заморозки 20 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та Київській області 18 квітня буде хмарна погода. Вночі та вдень пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північний, зі швидкістю 5–10 м/с.

По області вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6, вдень — від 12 до 14 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки: вночі 19 та 20 квітня на поверхні ґрунту очікується до 3 градусів морозу. В регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки на Київщині 19 і 20 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

У Львівському гідрометцентрі зазначають, що вихідними в регіоні буде більше сонця і тепла. Погода буде спокійною та без опадів.

Погода на Львівщині найближчими днями / © Укргідрометцентр

За даними метеорологів, на Львівщині 18 квітня вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -2 градусів. Вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься в межах від 3 до 5 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +15. Водночас метеорологи попереджають про погіршення видимості в тумані до 500–1000 м.

Погода в Одесі

На 18 квітня по Одесі та області синоптики прогнозують хмарну погоду з короткочасними проясненнями. Мешканцям регіону варто готуватися до опадів: в обласному центрі дощі пройдуть вночі, водночас вдень істотних опадів не очікується.

Водночас метеорологи попереджають про небезпечні пориви вітру на узбережжі, які вранці та вдень сягатимуть 12–14 метрів за секунду.

Попередження про сильний вітер на узбережжі Одещини / © Укргідрометцентр

Для водіїв ситуація на дорогах області буде ускладнена нічним і ранковим серпанком, через що видимість обмежиться одним-двома кілометрами. Температурний режим в області коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла вночі та від +14 до +19 — вдень.

Безпосередньо в Одесі ніч буде дещо теплішою: стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів, а вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 18 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-східний, зі швидкістю, 5–10 м/с.

Температура по області коливатиметься в межах від +4 до +9 градусів вночі та від +11 до +16 — вдень.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень від +12 до +14 вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 18 квітня буде хмарна погода. Вночі та вдень пройдуть дощі. Також водіям і пішоходам варто бути уважними в нічні та ранкові години, оскільки видимість на дорогах обмежить слабкий туман. Вітер у суботу буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3–8 метрів за секунду.

Температурний режим у регіоні буде помірним. По області вночі стовпчики термометрів покажуть від 5 до 10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +15 градусів.

У Харкові вночі температура повітря коливатиметься в межах від +7 до +9 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Погода в Черкасах

За даними Черкаського гідрометцентру, найближчі дві доби, 17–18 квітня, під впливом поля зниженого атмосферного тиску та атмосферних фронтів із заходу в регіоні переважатиме нестійка, волога й тепла погода.

Місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вночі температура повітря становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вдень — від +12 до +17 вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про заморозки на Черкащині 20 квітня, через що в регіоні оголосили перший рівень небезпечності.

«Вночі 20 квітня по Черкаській області та Черкасах на поверхні ґрунту заморозки 0–3°. I рівень небезпечності», — йдеться у повідомленні.

Попередження про заморозки на Черкащині вночі 20 квітня / © Укргідрометцентр

