Слідство назвало причини авіакатастрофи з керівництвом МВС у Броварах

Жоден з відповідальних за безпеку польотів посадовців не скасував або не переніс виліт гелікоптера до моменту настання сприятливої погоди.

Слідство завершило досудове розслідування авіакатастрофи у Броварах 18 січня 2023 року, в якій загинуло керівництво МВС України. Причиною трагедії стало порушення правил безпеки польотів гелікоптера.

Про це Офіс генпрокурора повідомив 27 листопада.

Там поінформували, що у справі про авіакатастрофу у Броварах завершено досудове розслідування щодо п’ятьох посадовців ДСНС України.

"За даними слідства, вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Авіакатастрофа у Броварах – що порушили посадовці ДСНС

Там також нагадали, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС до Харківщини та Дніпропетровщини. Для перевезення делегації посадовці ДСНС залучили гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Зазначається, що повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

За даними слідства, командир екіпажу гелікоптера розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху. Водночас екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

"Жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов", – звернули увагу в ОГ.

Через складну погоду гелікоптер летів на гранично низькій висоті. Командир побачив перешкоду та здійснив маневр, після чого втратив орієнтування і повітряне судно зіткнулося із землею.

Під час падіння вертоліт пошкодив дитсадок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі. У катастрофі загинула високопосадовці МВС, четверо жінок та малолітня дитина, які прийшли до дитсадка. Окрім того, тілесні ушкодження різного ступеню важкості отримала 31 особа, серед яких 13 дітей.

Наразі підозрюваним у справі, їхнім захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Авіакатастрофа у Броварах 18 січня 2023 року / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня 2023 року загинув голова МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС.

У серпні у справі про авіакатастрофу суд обрав запобіжні заходи усім п’ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Куди і чому Монастирський летів, коли сталася трагедія

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