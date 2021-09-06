Слідство отримало інформацію, що окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу

Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова.
Офіс генерального прокурора взяв на контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. До чоловіка було застосовано катування та жорстоке поводження.
Про це у понеділок, 6 серпня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова. Така ж ситуація була і з іншими затриманими кримськими татарами.
"До Нарімана Джелялова було застосовано катування та жорстоке поводження. Нелегальні ув’язнення людей, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- 3-4 вересня окупаційними "правоохоронними органами" у Криму були проведені чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку.
- Реагуючи на порушення закону, прокуратура АР Крим та міста Севастополя розпочала кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 162, ст. 438 КК України).
- Крім того, увечері 4 вересня під будівлею окупаційного ФСБ РФ у м. Сімферополі "правоохоронцями" були затримані ще 42 жителі Криму, які намагалися дізнатися інформацію щодо раніше затриманих співвітчизників. Активістів звинувачують у невиконанні законних вимог працівників поліції та невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення.
- Відомості за фактом незаконного позбавлення волі українських громадян окупаційними "правоохоронцями" також внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України. Розслідування цього кримінального провадження перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.