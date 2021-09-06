Слідство отримало інформацію, що окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу

Слідство отримало інформацію, що окупанти катували затриманого в Криму заступника глави Меджлісу

Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова.

Офіс генерального прокурора взяв на контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. До чоловіка було застосовано катування та жорстоке поводження.

Про це у понеділок, 6 серпня, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Окупанти дві доби не повідомляли ані членам родини, ані адвокатам про місцезнаходження Джелялова. Така ж ситуація була і з іншими затриманими кримськими татарами.

"До Нарімана Джелялова було застосовано катування та жорстоке поводження. Нелегальні ув’язнення людей, застосування до них тортур та нелюдського поводження з ними заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

3-4 вересня окупаційними "правоохоронними органами" у Криму були проведені чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, з обшуками невідомі увірвалися у помешкання першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, після чого вони були незаконно затримані та вивезені у невідомому напрямку. Реагуючи на порушення закону, прокуратура АР Крим та міста Севастополя розпочала кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 162, ст. 438 КК України).

за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 162, ст. 438 КК України). Крім того, увечері 4 вересня під будівлею окупаційного ФСБ РФ у м. Сімферополі "правоохоронцями" були затримані ще 42 жителі Криму, які намагалися дізнатися інформацію щодо раніше затриманих співвітчизників. Активістів звинувачують у невиконанні законних вимог працівників поліції та невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення.

які намагалися дізнатися інформацію щодо раніше затриманих співвітчизників. Активістів звинувачують у невиконанні законних вимог працівників поліції та невиконанні правил поведінки при надзвичайній ситуації або загрозі її виникнення. Відомості за фактом незаконного позбавлення волі українських громадян окупаційними "правоохоронцями" також внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України. Розслідування цього кримінального провадження перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора.

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