Слов'янськ і Краматорськ святкують день визволення від російських окупантів

Слов'янськ і Краматорськ святкують день визволення від російських окупантів

5 липня 2014 року українські військові підняли над цими містами синьо-жовтий прапор.

Сьогодні відзначається День звільнення міст Слов'янська та Краматорська Донецької області від проросійських окупантів.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Захоплення міст відбулося 12 квітня 2014 року. І майже три місяці жителі Слов'янська та Краматорська були під ворожою окупацією. Влітку 2014 року тут точилися запеклі бої за ці стратегічні міста. Бо з них можна контролювати всі дороги в радіусі кількох кілометрів.

На державному рівні День визволення Слов’янська та Краматорська почали відзначати від 2016 року. У цих містах 5 липня проходить святкова хода у вишиванках та із синьо-жовтими стягами. Однак місцеві жителі як ніхто розуміють, що поруч війна ще триває.

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