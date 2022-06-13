"Слова "братський народ" виглядають все лицемірнішими": мер Одеси вимагає перейменувати низку вулиць, які пов'язані з РФ

"Слова "братський народ" виглядають все лицемірнішими": мер Одеси вимагає перейменувати низку вулиць, які пов'язані з РФ

Мер Одеси Генадій Труханов заявив, що місто "не бажає мати нічого спільного" з Росією та анонсував перейменування низки вулиць, які не пов'язані з історією Одеси.

Одеський мер Геннадій Труханов заявив про необхідність перейменування низки вулиць міста у зв’язку з широкомасштабною війною Росії проти України.

Про це Туханов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Із кожним днем слова "братський народ" виглядають все лицемірнішими і цинічнішими. Одеса зазнала своїх втрат у цій війні. І ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, яка сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з землі", – наголосив мер.

Зокрема, на його думку, мають бути перейменовані вулиці, які не пов'язані з історією Одеси, а це - Новомосковська, Бородінська, Курська, Воронезька та Чапаєва.

"Я вважаю, що в новітню історію Одеси та України мають бути вписані імена та країни, які так чи інакше ведуть нас до Перемоги. В Одесі може – і повинна! – з’явиться вулиця Героїв Маріуполя, площа Великої Британії. І, звичайно, ми створимо на місці скверу Воїнів АТО великий меморіал, де будуть закорбовані імена всіх одеситів, хто поклав своє життя за Україну", – наголосив Труханов.

Водночас, мер Одеси зазначив, що рішення про перейменування будуть ухвалювати за рекомендаціями історико-топонімічної комісії депутати міськради.

Нагадаємо, що петиція щодо перейменування міста Новомосковськ у Дніпропетровській області набрала необхідну кількість голосів для розгляду місцевою владою.