Їх стерла радянська влада: три українські слова, що повертаються

Українські мовознавці нагадують про маловідомі, але питомі слова, які радянська влада свого часу витіснила з повсякденного мовлення. Частина з них зникла на десятиліття, хоча була природною та органічною.

Городина

Так традиційно називали врожай із городу чи присадибної ділянки. Радянська стандартизація підмінила це слово на «овочі», хоча в українській мові існували й інші відповідники — наприклад, «ярина».

Осоння

Це слово означає відкрите, добре освітлене сонцем місце. Воно передає мелодику та образність мови, а в російській не має точного аналога.

Робітня

Так називали приміщення або виробничий простір, де виготовляли чи ремонтували речі — від цехів до майстерень. Частково слово збереглося у назвах сучасних українських брендів.

Мовознавці наголошують, що повернення цих слів не лише збагачує лексику, а й допомагає відновити мовну спадщину, яку десятиліттями намагалися стерти.

