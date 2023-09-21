Слова "росія", "москва" тощо, пов'язані з назвою країни-агресорки тепер можна писати з маленької, але є винятки

В Україні офіційно дозволили написання назв: "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої букви. Це не буде кваліфіковано як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру.

Про це повідомили у Національній комісії зі стандартів державної мови.

"Зважаючи на героїчну боротьбу українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах віцепрем’єр-міністра – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання", – сказано у повідомленні.

Мовознавці обговорили відповідне питання із урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

"Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія"", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру", – заявили у Нацкомісії.

Тим часом мовознавець Олександр Авраменко пояснив правильне написання назв українських міст.

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