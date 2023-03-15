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Словаччина може сьогодні обговорити передавання Україні винищувачів МіГ-29

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Словаччина може сьогодні обговорити передавання Україні винищувачів МіГ-29

Словаччина має намір передати свої винищувачі спільно з Польщею.

Уряд Словаччини на засіданні 15 березня може обговорити передавання Україні винищувачів МіГ-29.

Про це пише видання Та3.  

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь переконаний, що уряд має компетенцію приймати рішення щодо передавання винищувачів МіГ-29.

Тим часом лідерка Народної партії Вероніка Ремішова зазначила, що партія завжди виступала за відправку МіГ Україні.

"Ці винищувачі більше не будуть корисними для Словаччини", - сказала вона.

Нагадаємо, напередодні Словаччина заявила, що має намір передати свої винищувачі МіГ-29 Україні спільно з Польщею.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, про готовність передати українським Збройним силам 10 із 11 літаків МіГ-29. За його словами, Братислава не використовує МіГ-29 через брак запчастин.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що пілоти Збройних сил України все ще не можуть розпочати навчання на західних бойових літак через те, що наразі немає точного розуміння, який саме тип літака отримають українські військові.  

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Дата публікації
Перегляди
316
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