Словаччина проти вступу України до НАТО: Фіцо зробив цинічну заяву

Словаччина виступає проти того, щоб Україна приєдналась до НАТО. Прем’єр країни Роберт Фіцо вважає, що інтереси Словаччини “будуть поставлені під загрозу”.

Про це пише видання Kresy.

За його словами, якщо України хоче стати членом НАТО, то це “суто її вибір”. Проте Словаччина це рішення не підтримує. Фіцо заявляє, що це ставить “під загрозу інтереси країни”.

"Ми говоримо, що не будемо ратифікувати документи про прийняття України в Альянс у парламенті. Інтереси Словаччини будуть поставлені під загрозу, якщо Україна стане членом НАТО", - заявив Фіцо.

Він також сказав, що Словаччину “цілком влаштовує нейтральна Україна”, а її північноатлантична інтеграція “буде на користь тільки Третій світовій війні”.

Нагадаємо, що Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року.

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