Словаччина припинила аварійні постачання електроенергії Україні

Державна енергетична компанія Словаччини розірве контракт на аварійні поставки електроенергії українській компанії «Укренерго».

Відповідне рішення ухвалили після засідання уряду, передає Dennik N.

Про це заявив директор державної компанії Мартін Магат. За його словами, востаннє Україна отримувала аварійні поставки електроенергії зі Словаччини у січні цього року.

Магат зазначив, що розірвання контракту не спричинить жодних санкцій проти Словаччини. Він також додав, що, за його інформацією, Україна вже запитувала екстрені поставки, але їх не отримала.

«Питання не в тому, чи ідентифікую я себе з кимось чи ні», — заявив директор компанії, додавши, що звичайна співпраця у сфері енергетики між країнами продовжується.

Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а уряд країни схвалив відповідне рішення.

Що кажуть в Україні

Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об’єднаної енергосистеми України.

У компанії наголошували, що Україна востаннє зверталася по аварійну допомогу до Словаччини понад місяць тому і в дуже обмежених обсягах.

«Загалом аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання», — пояснили в «Укренерго».

Нагадаємо, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше заявляв, що країна може припинити аварійні поставки електроенергії Україні з 23 лютого. Він також зазначав, що не зміг поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським перед оголошенням цього рішення.