Словаччина закривала кордон з Україною: яка причина

Словаччина закривала кордон з Україною через попередження про нові удари Росії.

Про це передає Finančná správa.

Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною до подальшого повідомлення, посилаючись на очікування масштабного нападу на місто Ужгород та Закарпатську область.

«З міркувань безпеки всі пункти пропуску на кордоні з Україною сьогодні закриті приблизно з 15:00 до подальшого повідомлення. Ми будемо інформувати вас про подальший розвиток подій», — йдеться у заяві словацьких прикордонників.

UPD

Пізніше місцевий журналіст Віталій Глагола уточнив, що Словаччина через три години вже відновила пропуск авто та громадян на кордоні.

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина.

Під час чергової російської повітряної атаки ударні безпілотники долетіли навіть до Закарпатської області. Моменти вибухів зафіксували поблизу Сваляви.

Крім того, вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.

Дата публікації 17:26, 13.05.26

