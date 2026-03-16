Словаччина зупиняє аварійне постачання електрики до України: що зміниться

Словаччина / © Associated Press

Словаччина офіційно припиняє надання аварійної допомоги українській енергосистемі, однак це жодним чином не вплине на світло в оселях українців.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» зазначили, що отримали відповідний офіційний лист від словацького оператора SEPS лише через кілька тижнів після того, як подібні наміри почали озвучувати публічно. Остаточно договір про взаємну аварійну підтримку втратить чинність у травні.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — заявили енергетики.

Також вони запевнили, що для пересічних споживачів це рішення не матиме негативних наслідків. Аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко — останній такий випадок був ще у січні. Крім того, комерційний імпорт електроенергії триватиме у звичному режимі: компанії й надалі зможуть купувати словацьку електрику на аукціонах без жодних обмежень.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України.

Словаччина продовжує наполягати, що нібито Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід «Дружба», об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об’єднаної енергосистеми України.