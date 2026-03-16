ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
962
Час на прочитання
2 хв

Словаччина зупиняє аварійне постачання електрики до України: що зміниться

Словаччина розриває договір про екстрену допомогу українській енергосистемі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Словаччина

Словаччина / © Associated Press

Словаччина офіційно припиняє надання аварійної допомоги українській енергосистемі, однак це жодним чином не вплине на світло в оселях українців.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» зазначили, що отримали відповідний офіційний лист від словацького оператора SEPS лише через кілька тижнів після того, як подібні наміри почали озвучувати публічно. Остаточно договір про взаємну аварійну підтримку втратить чинність у травні.

«Причини, з яких колеги скасовують дію договору, залишилися без пояснення з боку керівництва SEPS. Зі свого боку, НЕК "Укренерго" ніколи не допускала жодних порушень договірних умов із SEPS, діючи в дусі добросусідства та поваги до норм європейського законодавства», — заявили енергетики.

Також вони запевнили, що для пересічних споживачів це рішення не матиме негативних наслідків. Аварійна допомога зі Словаччини залучалася вкрай рідко — останній такий випадок був ще у січні. Крім того, комерційний імпорт електроенергії триватиме у звичному режимі: компанії й надалі зможуть купувати словацьку електрику на аукціонах без жодних обмежень.

Постачання електроенергії від Словаччини — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України.

Словаччина продовжує наполягати, що нібито Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід «Дружба», об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об’єднаної енергосистеми України.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie