Словацькі перевізники почали блокувати рух вантажівок на кордоні: що відомо

Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості.

Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS), заявили, що сьогодні, 1 грудня о 16:05, розпочнуть блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

Зазначається, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть.

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"Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів", - йдеться в повідомленні.

Як нагадав речник ДПСУ, 21 листопада подібне вже відбувалися, але тоді UNAS не взяв на себе цю відповідальність. Втім, пів дня кордон був заблокований, вантажівки майже не рухалися ні на виїзд, ні на в'їзд. В Союзі повідомили, що у ніч проти 22 листопада рух розблоковано, відтоді інтенсивність зберігалася.

Блокада на кордоні: що відомо

Станом на 1 грудня в черзі у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею через страйк перевізників – понад дві тисячі вантажівок.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що підтримує польських перевізників, які через блокування кордону хочуть скасування "транспортного безвізу".