Словесні баталії в Одесі: матір з дитиною поговорила з підлітками так, що вуха "почервоніли" у половини району (відео)

Жінка не добирала слів і її не бентежила присутність малолітньої дитини.
У Одесі в одному із дворів між багатоповерхівками розігралися справжні словесні баталії. Жінка, яка гуляла з маленькою дитиною, вкрила мокрим рядном підлітків, з якими у неї виник конфлікт.
Відео словесної перепалки виклали у телеграм-каналі Х*Одеса.
На кадрах немає початку суперечки і її причини, але видно, як доросла жінка покриває триповерховою лайкою групу підлітків. Вона не добирає слів і погрожує дітям, і все це відбувається в присутності її маленького сина. Своєю чергою піділітки відбивають закиди жінки і не припиняють цей "діалог", щоправда, поводяться більш культурно.
Очевидці цих вербальних баталій викликали поліцію.
Закінчився конфлікт тим, що жінка з дитиною пішла додому, і з вікна її квартири ще довго лунали прокльони на адресу її кривдників та летіли у їхній бік речі.
Нагадаємо, що в Одесі пасажирка, яка закурила в тролейбусі, облаяла копів і пожбурила в них недопалком.