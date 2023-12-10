"Слово пацана": чому цей серіал зненавиділи в Україні та чому підлітки "підсіли" на нього

"Слово пацана. Kpoв на асфальті" – новий російський серіал, який буквально розірвав соцмережі не лише в Росії. В Україні його теж дивляться.

ТСН.ua намагався розібратися, чому цей фільм викликав стільки емоцій та критики.

Попри повномасштабну війну та в цілому російську агресію, яка триває від 2014 року, українці продовжують обирати музику та відеоконтент, який виробляє РФ. Доказ цього - потрапляння в рейтинги такого контенту.

Так, наприклад, вже котрий день поспіль в українському Apple Music на першому місці пісня гурту АІГЕЛ "Пияла". Пісня вийшла на однойменному альбомі ще 2020 року, але здобула масову популярність лише зараз, після виходу російського серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті", який дивляться деякі українці.

В Україні багатьох шокує популярність серіалу - як у розпал війни з Росією молодь може дивитися вироблений в РФ серіал, що романтизує пізній "совок".

В основі фільму лежать реальні події, які описав журналіст Роберт Гараєв у своїй книзі про кримінальну Казань, а на екран переніс режисер Жора Крижовніков (псевдо Андрія Першина). Серіал показує розбірки банд у 90-х роках і романтизує розбій, сутички з правоохоронцями, злочини. Словом, звичне життя Російської Федерації. Події відбуваються наприкінці 80-х років у Казані. Головний герой – 14-річний хлопець, який приєднується до одного з молодіжних вуличних угрупувань.

Знімали серіал зокрема за фінансової підтримки ІРІ - Російського інституту розвитку інтернету. Це структура, що розподіляє бюджетні гроші на "патріотичний контент". До наглядової ради організації входить, наприклад, головна редакторка пропагандистського каналу Russia Today Маргарита Симоньян і заступник очільника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Кадр із серіалу

Українські ж коментатори й публічні діячі обурені насамперед російським походженням серіалу і слів особливо не добирають. Дехто з них вже закликали СБУ звернути на це увагу.

"Хочу звернутися до СБУ та всіх громадян України з такою проблемою: наші підлітки симпатизують російському серіалу країни, яка вбиває наших підлітків і нас всіх", - говорить українська акторка Ірма Вітовська у відеозверненні.

Цей факт вона вважає не менш небезпечним, ніж сама розвʼязана Росією війна:

"Всі ці схвальні симпатії і коментарі, на зразок "давайте повертатися в СРСР". Я вважаю, що це небезпечно так само, як і війна… Я хочу запитати у батьків: у вас є совість?"

З цього приводу не промовчала шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. У своєму Instagram вона записала емоційне відеозвернення, в якому засудила земляків, які споживають російський контент.

"Днями я розмовляла зі своєю приятелькою, мама якої залишилася жити в Маріуполі. І хочу всім, хто слухає Асті і Басту, українців до речі, і пропагує у своїх профілях, рекомендаціях, і продовжує захищати російськомовний контент, мовляв, ну що, я це слухала, і слухаю, нащо мені думати про те, чий Донбас, або Крим. Уявіть собі маріупольську ситуацію, коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає російського паспорта. Ви будете завжди під репресіями, тому що ви не можете те сказати, там дихнути, там бздонути".

Журналіст, військовий та співзасновник руху "Демсокира" Віктор Трегубов переконаний, що так сталося через відсутність цікавого українського контенту.

"Роками про це волаю. Хочете перемоги української культури – робіть український контент. І робіть його не за принципом "схавають", і не за принципом "патріотичність твору компенсує його художні недоліки". Це допоможе. Просто заборонити весь російський контент не вдасться", – йдеться у публікації військового.

Один із героїв серіалу

Також на такий шквал навколо російського продукту відреагували українські військові, які сьогодні на фронті захищають нашу землю від російських загарбників.

"А тепер запам'ятайте, серіал "Слово пацана" зняли наші вороги, які підтримують геноцид українців. Ще вчора всі були противниками всього російського, а сьогодні – чекають на вихід нової серії", – написав до відео український військовий.

У коментарях під відео українці також розділились на два табори. Ось, що вони пишуть:

"Я не розумію, якщо ми подивимось цей серіал, буде кінець світу?"

"Якщо Україна не робить реально хороші серіали, то що нам робити?"

"Люди реально якісь дивні, самі спонсорують собі ракети й не розуміють в чому справа"

"Я вже уявляю, як євреї сиділи в газових камерах і дивились німецькі серіали..."

"Всі забули за Ірпінь, Ізюм, Бучу, нескінченні обстріли Херсона, Нікополя, Куп'янська. Стерті з лиця землі Маріуполь, Бахмут, Мар'янку..."

"Більшість людей, які це дивляться – це діти та національно несвідомі люди"

Позиція Мінкульта

Міністерство культури зробило спеціальну заяву, засудивши поширення серіалу. Чиновники вказали, що він "пропагує насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці, а також ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим".

Міністерство культури закликає українських блогерів не просувати російський серіал 2023 року, який став популярним серед підлітків.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вже заблокувала трансляцію 22 російських медіасервісів. Мінкульт закликає припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи РФ, щоб запобігти впливу російських ІПСО на українців, а особливо на підлітків.

Мінкульт закликав лідерів думок та кожного громадянина України усвідомлено ухвалити рішення і назавжди припинити споживати російський продукт. А натомість підтримувати українських кінематографістів, багато з яких відзначені на міжнародних кінофестивалях, зокрема у Каннах і Венеційському кінофестивалі.

"Ми маємо бути єдині у своїй позиції. Пам’ятаймо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, – ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України", – закликали у міністерстві.

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