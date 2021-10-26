Слово за Росією: Кулеба повідомив, коли може бути зустріч очільників МЗС "нормандської четвірки"

Слово за Росією: Кулеба повідомив, коли може бути зустріч очільників МЗС "нормандської четвірки"

Очільники МЗС України, Німеччини та Франції готові брати участь в такій зустрічі.

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ) відбудеться, коли на неї погодиться голова МЗС Росії Сергій Лавров. Троє його колег готові до проведення такої зустрічі.

Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом і Жаном-Івом Ле Дріаном готові", - уточнив голова МЗС України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже заявляв, що його російський колега Сергій Лавров не налаштований на конструктивну розмову голів МЗС країн лідерів "нормандського формату"

Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив українського колегу Дмитра Кулебу в мовляв "перекручуванні фактів" щодо зустрічі міністрів лідерів "нормандської четвірки" (Україна, ФРН, Франція, РФ). Лавров каже, що такої зустрічі найближчим часом не буде.

Тим часом Німеччина і Франція докладають чимало зусиль для організації зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". А канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла працювати над організацією зустрічі в "нормандському форматі" щодня, до останнього дня своєї каденції.

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