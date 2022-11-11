Сльози і обійми: як жителі щойно деокупованих населених пунктів на півдні зустрічали ЗСУ (відео)

ТСН.ua зібрав підбірку найкращих відео з деокупованих сіл і містечок.

Збройні сили України весь день радували українців хорошими новинами з півдня. Під час стрімкого контрнаступу українські захисники звільнили вже 41 населений пункт на Херсонщині та Миколаївщині.

ТСН.ua зібрав підбірку найкращих і найбільш зворушливих відео, як місцеві жителі зустрічали своїх визволителів, яких чекали ось уже понад 8 місяців.

Одним з перших почали з'являтися відео з міста Снігурівки Миколаївської області. Росіяни захопили Снігурівку 19 березня.

Snihurivka, Mykolaiv oblast - liberated 10/11/2022 pic.twitter.com/eZSRD5c3uV — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 10, 2022

Мешканці Снігурівки радісно вийшли на площу міста зустрічати українських військових. На вулицях звучить українська музика, за яку окупанти ще вчора могли вбити або завезти до катівні.