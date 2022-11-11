Сльози і обійми: як жителі щойно деокупованих населених пунктів на півдні зустрічали ЗСУ (відео)

ТСН.ua зібрав підбірку найкращих відео з деокупованих сіл і містечок.
Збройні сили України весь день радували українців хорошими новинами з півдня. Під час стрімкого контрнаступу українські захисники звільнили вже 41 населений пункт на Херсонщині та Миколаївщині.
ТСН.ua зібрав підбірку найкращих і найбільш зворушливих відео, як місцеві жителі зустрічали своїх визволителів, яких чекали ось уже понад 8 місяців.
Одним з перших почали з'являтися відео з міста Снігурівки Миколаївської області. Росіяни захопили Снігурівку 19 березня.
Snihurivka, Mykolaiv oblast - liberated 10/11/2022 pic.twitter.com/eZSRD5c3uV— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 10, 2022
Мешканці Снігурівки радісно вийшли на площу міста зустрічати українських військових. На вулицях звучить українська музика, за яку окупанти ще вчора могли вбити або завезти до катівні.
З'явилося відео, де ЗСУ заходять до Киселівки Херсонської області. Нардеп Ігор Копитін пояснив, що у Киселівці знаходиться водогін, звідки вода постачалася до Миколаєва. Тож скоро у місті відновиться водопостачання.
Village of Kysylivka, less than 15 km away from Kherson, is under Ukrainian control. Countdown to liberation is ticking. pic.twitter.com/6hbTvFQsH7— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) November 10, 2022
А це - село на узбережжі Чорного моря Станіслав. Сюди також повернувся український прапор.
Ukrainian flag in liberated Stanislav village, Kherson region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 10, 2022
These videos are so emotional. People are singing our Ukrainian anthem.
: h@evyi Kherson pic.twitter.com/0ggJB9kp8T
Село Благодатне на Херсонщині теж чекало на своїх визволителів.
Не завжди українські військові підписували, у яких населених пунктах зняті відео. Але скрізь на зустріч воїнам виходили радісні місцеві.
Мейсер Гіффорд, британець, який воює в складі українського Інтернаціонального батальйону, зафіксував ці кадри людей, які вітають війська, коли ті прибувають в одне зі звільнених сіл.
Here's a short clip of liberated Ukrainians seeing us for the first time.— Macer Gifford (@macergifford) November 10, 2022
We had this all day yesterday and the day before!
Like the hundreds of people we met, we also were almost overcome with emotion and tiredness. We pushed hard and fast. This is the result, happy faces ♥️ pic.twitter.com/V9BincVLJ2
Пізніше, розговорившись з військовими, місцеві розповіли, як окупанти себе поводили. Кажуть, що в буквальному розумінні все обіс***и.
Нагадаємо, що на півдні українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.
Раніше в ОК "Південь" повідомили, що росіяни відходять з правого берега Херсонщини, але деякі їхні підрозділи ще залишаються там.
У Мережі повідомили, що у передмісті Херсона чутно автоматні черги, а в області – вибухи.
Радник ОП Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не дозволяють окупантами без втрат вийти з українського Херсона.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що звільнення Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.