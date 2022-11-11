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Сльози і обійми: як жителі щойно деокупованих населених пунктів на півдні зустрічали ЗСУ (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Сльози і обійми: як жителі щойно деокупованих населених пунктів на півдні зустрічали ЗСУ (відео)

Фото: Associated Press

ТСН.ua зібрав підбірку найкращих відео з деокупованих сіл і містечок.

Збройні сили України весь день радували українців хорошими новинами з півдня. Під час стрімкого контрнаступу українські захисники звільнили вже 41 населений пункт на Херсонщині та Миколаївщині.

ТСН.ua зібрав підбірку найкращих і найбільш зворушливих відео, як місцеві жителі зустрічали своїх визволителів, яких чекали ось уже понад 8 місяців.

Одним з перших почали з'являтися відео з міста Снігурівки Миколаївської області. Росіяни захопили Снігурівку 19 березня.

Мешканці Снігурівки радісно вийшли на площу міста зустрічати українських військових. На вулицях звучить українська музика, за яку окупанти ще вчора могли вбити або завезти до катівні.

З'явилося відео, де ЗСУ заходять до Киселівки Херсонської області. Нардеп Ігор Копитін пояснив, що у Киселівці знаходиться водогін, звідки вода постачалася до Миколаєва. Тож скоро у місті відновиться водопостачання.

А це - село на узбережжі Чорного моря Станіслав. Сюди також повернувся український прапор.

Село Благодатне на Херсонщині теж чекало на своїх визволителів.

Не завжди українські військові підписували, у яких населених пунктах зняті відео. Але скрізь на зустріч воїнам виходили радісні місцеві.

Мейсер Гіффорд, британець, який воює в складі українського Інтернаціонального батальйону, зафіксував ці кадри людей, які вітають війська, коли ті прибувають в одне зі звільнених сіл.

Пізніше, розговорившись з військовими, місцеві розповіли, як окупанти себе поводили. Кажуть, що в буквальному розумінні все обіс***и.

Нагадаємо, що на півдні українські захисники звільнили вже 41 населений пункт.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що росіяни відходять з правого берега Херсонщини, але деякі їхні підрозділи ще залишаються там.

У Мережі повідомили, що у передмісті Херсона чутно автоматні черги, а в області – вибухи.

Радник ОП Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не дозволяють окупантами без втрат вийти з українського Херсона.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що звільнення Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.

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Дата публікації
Перегляди
1141
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