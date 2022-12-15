Сльози незламних: як допомогти чоловікам відкрито проживати жахи війни

“Чоловік не повинен плакати, бо так роблять слабаки”, – це лише один з багатьох стереотипів, і досі притаманних нашому суспільству. Мовляв, чоловік не має права показувати свою розгубленість, біль, сум, страждання, бо мужики – то “сильна половина людства”. Але емоційні травми, яких завдає війна, не мають гендеру. Вони проживаються дуже важко, і чоловіки, які не дають собі права на це проживання, страждають мовчки.

“У нас величезний емоційний перегруз. Ми давимо емоції, бо іноді вони дуже заважають, але ми звикли їх придушувати”, – каже Олексій Логачов.

Олексій – приватний підприємець, власник невеличкої поліграфічної фірми. Попри успішне життя, він нещодавно повернувся вже з третьої своєї війни: "Я воював строковиком в Афганістані з 1986 по 1987 роки, потім з 2014 по 2016 роки на Донбасі у складі добровольчого батальйону “Київська Русь”. Я і зараз був би на війні, якби після контузії в серпні мене не комісували остаточно".

Олексій має унікальний досвід – він долає емоційні травми та переживання і як цивільний, і як військовий: "Усі свої душевні травми ми, наче в скарбничку, накопичуємо, накопичуємо… І вона переповнюється – тож, треба тому дати вихід. А як саме – не завжди розуміємо. Шукаємо найпростіші і найдоступніші способи", – розмірковує Олексій.

“Саме через наш культурний стереотип, в якому є табу на висловлення почуттів чоловіками, вони дуже потерпають, – каже докторка медичних наук, психотерапевтка Анна Камінська. – Наше традиційне виховання забороняє хлопчикам виказувати емоції, пов’язані зі смутком, називаючи це слабкістю. Але ж емоції від цього нікуди не зникають! Це як чайник, який кипить всередині, і якщо в нього немає отворів, через які виходить пара, то рано чи пізно може статися вибух. Чоловіки так само, як і жінки, потребують вираження своїх емоцій!”

Олексій виявився більш чутливим до себе, аніж до суспільних табу – він знайшов спосіб “випускати пару”: "Я останнім часом часто плачу, зазвичай коли ніхто не бачить. Останній раз плакав, коли дивився мультик дитячий"…

“Це щире зізнання заслуговує на повагу, – підтримує Олексія Анна Камінська. – Сльози – це фізіологічна відповідь на переживання. Реакція на смуток або розчулення – вона природна для всіх, незалежно від статі. Я завжди кажу: плачте, якщо це дає вашим емоціям звільнення. В житті багато сумних речей, особливо зараз. Плакати – це не соромно, це нормально!”

Сльози – це далеко не єдиний спосіб випустити та прожити біль. Можна проживати сильні почуття як завгодно, якщо це не завдає шкоди іншим людям.

“У чоловіків дуже різні емоційні реакції. Кожен реагує по-своєму, до всіх особливостей характеру треба ставитись індивідуально: комусь треба поплакати, комусь зламати стілець, комусь вилаятись, проявити злість, комусь помовчати. Але потрібно усвідомлювати свої почуття і правильно їх висловлювати”, – переконаний Олексій.

Аби дати сильним емоціям вихід, варто тренувати навичку з їхнього розпізнавання: а що саме я відчуваю зараз?

“Треба вміти взаємодіяти зі своїми емоціями: злістю, смутком, тривогою, страхом. Прислухатися до себе і запитати: “А що це за відчуття, з якими думками вони пов’язані, як це пов’язано з моєю ситуацією, як це пов'язано з моїми психологічними потребами?, – допомагає розібратися Анна Камінська. – Це здоровий дорослий спосіб вирішення проблем. Не заперечувати, не приховувати їх від себе, не вдавати, що їх немає. Не намагатись їх контролювати, а розуміти, що будь-які емоції – це нормальна складова людського життя”.

Олексій, який вже має навичку прислухатися до себе, помічає, як саме проживають складні моменти його близькі та знайомі: "Дуже важливо знайти ту віддушину, де ти вільний, де тебе нічого не турбує. Мій син кожні півроку їздить на пейнтбольний полігон і там відривається по повній. Я знаю таких хлопців, котрі почали в’язати крючком, хтось квіти вирощує, хтось фотографує – їх це заспокоює. Для мене віддушина – це просто походити по лісу, аби було тихо і безлюдно. А ще в мене є персональний лікар – трирічний лабрадорчик".

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Лікарі попереджають, що внаслідок утримання емоцій збоїть тіло, і в першу чергу це призводить до серцево-судинних захворювань.

“Непережита, неусвідомлена травма повертається і може мати сумні наслідки. Тому варто звернутися за порадою до спеціаліста, який допоможе саме вам знайти ваш шлях до адаптації”, – радить Олексій.

“Попри стереотип, що звернутись по допомогу до психологів і психотерапевтів – це ознака слабкості, наразі є хороша тенденція: чоловіки стали частіше звертатися до спеціалістів. І це, насправді, ознака сили”, – переконує психологиня.

Часто людині самій дуже важко зрозуміти, коли їй потрібна допомога спеціаліста. Підтримку можуть дати близькі люди, адже часто вони першими відчувають, що щось пішло не так. Як допомагати так, аби не нашкодити?

“Не можна тиснути, звинувачувати, ставити діагнози, – попереджає Анна Камінська. – Це має бути розмова в правильно підібраний час і правильному місці: “Я відчуваю, що з тобою щось відбувається, я бачу зміни в твоїй поведінці”. І тут треба детально розказати, які саме: замкненість пригніченість, тривожність, порушення сну, роздратованність. Або: “Я бачу, як важко ти переживаєш втрату, я турбуюсь про тебе, я хочу допомогти. Як ти ставишся до того, аби звернутись по допомогу до спеціаліста?”. Можна запропонувати контакти психолога або психотерапевта. Але людина має обов’язково сама зробити цей вибір”.

Тож, чоловікам варто брати підтримку близьких та бути чутливими до себе – Олексій Логачов переконався в цьому сам.

“Вже 37 років в мене найнадійніший тил – це моя дружина Наталя. Вона тричі дочекалася мене з війни. Вона відчуває мене кінчиками пальців. Вона мене приймає таким, яким я є. Це не означає, що вона з цим мириться. Вона впливає на мене, а я на неї, це взаємний процес. Але я знаю, що в мене вдома спокій”, – ділиться Олексій.

“Зараз у нас є серйозні підстави бути знервованими і тривожними, ми проходимо крізь великі випробування, аби жити далі, – резюмує Анна Камінська. – І в такий час треба бути добрішими до себе і одне до одного!”.