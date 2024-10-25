Сльозогінний газ і побиття: у Харкові стався конфлікт з людьми у військовій формі (відео)

Чоловіка зупинили для перевірки документів. Він опирався і його забризкали з балончика та розсікли брову.

У Харкові стався інцидент за участю людей у військовій формі та пасажира авто, яке ті зупинили. Чоловіки в камуфляжі забризкали пасажирові обличчя сльозогінний газом та побили його.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та публікують відповідні відео.

На одному з роликів зафіксовано розмову чоловіка з авто з людьми у військовій формі. На відео чоловік у камуфляжі запитує у пасажира: "А як таке може бути, що ти загиблий?" На що той відповідає: "Ну от так от, мене розстріляли в машині". Чоловік у військовій формі каже, що це є підробкою документів.

Уже на іншому відео чоловік каже, що "вони ламають мені машину". Люди в камуфляжі вимагають, аби він вийшов з машини. Чоловік просить у них документи і відмовляється виходити. У якийсь момент одна з людей у військовій формі розбризкує в обличчя чоловіку з авто сльозогінний газ.

А на третьому відео цього чоловіка вже видно з розбитою бровою. На тлі чутно вигуки: "Вуруби нах*й!"

У Харкові люди в камуфляжі забризкали чоловіка з балончика та розсікли йому брову

Нагадаємо, напередодні у Запоріжжі стався конфлікт між перехожими та працівником ТЦК, під час якого той вистрелив з автомата.

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