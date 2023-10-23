"Слуга" Безугла провела скандальне опитування про депутатів: як відреагували у Мережі

Нардепка від "Слуги народу", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла провела на своїй сторінці у соцмережах опитування в якому поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті.

Опитування Безугла виклала у Фейсбук.

Прикметно, що понад 60% опитуваних відповіли "так".

Депутатка від "Слуги" Мар'яна Безугла провела опитування у Мережі

Думка опитуваних у Мережі розділилася. Одні відповіли, що бажають смерті, але не всім, а "вибраним". Інші ж поцікавилися, чи все гаразд у самої Безуглої.

Депутатка від "Слуги" Мар'яна Безугла провела опитування у Мережі

Також частина коментаторів поскаржилася на недолугість самого запитання.

"Тю, все одне всі помруть. Нащо витрачати бажання на купку малознайомих людей?", "Смерті ні, а правосуддя так!", "Мар'яно,з вами все нормально? Запитання досить таки неадекватне", – ідеться у коментарях.

Депутатка від "Слуги" Мар'яна Безугла провела опитування у Мережі

Згодом народна депутатка опублікувала ще одне опитування із запитанням: "Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в’язниці?".

Нагадаємо, раніше нардепка вирішила поділитися своїми думками про те, чи справді заслужила Леся Гасиджак своє місце директорки музею Голодомору.

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