"Слуги" побилися з "медведчуківцями" в Раді: якою була реакція Вірастюка

Володар титулу найсильнішої людини світу не підтримав свого однопартійця.

У четвер, 17 червня, у Верховній Раді сталася штовханина перед парламентською трибуною. Призвідником сутички став народний депутат від партії “Слуга народу” Микита Потураєв, який запропонував розстріляти фракцію партії “Опозиційна платформа — За життя”. Подробиці бійки в парламенті — в сюжеті ТСН.19:30.

Все почалося з того, що голова гуманітарного комітету Верховної Ради, нардеп із фракції “Слуги народу” Микита Потураєв, виступаючи з трибуни парламенту, дозволив собі різку репліку на адресу представників проросійської фракції ОПЗЖ.

“Мене запитали, коли закінчиться епоха бідності? Коли закінчиться епоха брехні! А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, статки якої співставні з річним бюджетом України і розстріляє!” - заявив депутат.

Після цих слів трибуну з нардепом обступили представники партії ОПЗЖ та почали штовханину з використанням непарламентської лексики. Спроби голови ВР Дмитра Разумкова заспокоїти та втихомирити колег були марними.

До бійки у Раді не підключився однопартієць Потураєва, володар титулу найсильнішої людини світу Василь Вірастюк, який уже третій день перебуває в складі фракції “Слуга народу”. Він, на щастя, тримався осторонь сутички.

Згодом, після оголошеної в засіданні Верховної Ради перерви, Микита Потураєв перепросив за те, що спровокував цей інцидент.

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