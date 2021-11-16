"Слуга народу" залишається лідером симпатій серед українців: оновлений рейтинг політичних партій

Порівняно з попереднім тижнем рівень підтримки "СН" зріс на 0,7%, однак порівняно з жовтнем знизився на 2,4%.

Провладна партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій серед українців у разі проведення парламентських виборів. За цю політичну силу готові віддати свої голоси 18% тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

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Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг", проведенного 10-13 листопада 2021 року.

Варто зазначити, що такі цифри дещо вищі за попередній період, коли рівень підтримки "слуг" складав 17,3%.

На другому місці серед симпатій і довіри - "Європейська солідарність" із показником в 13,9% (тиждень назад було 14,0%). Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" - 10,7%, яка випередила "Батьківщину", рівень підтримки якої складає 10,1%. Політсилу ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "Розумна політика" підтримують 7,9%. Раніше вона набирала 6,8%.

До парламенту можуть пройти також і "Сила і честь" – 6,4%, партія Мураєва "Наші" – 5,5%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,0%. Інші партій наразі не проходять до Ради.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-13 листопада 2021 року.

Нагадаємо, що згідно з попередніми результатами опитування, яке "Рейтинг" проводив протягом 4-9 листопада 2021 року, "Слугу народу" готові були підтримати 17,3%. У жовтні 2021 року, рейтинг партій також тоді очолювала "Слуга народу" з рейтингом у 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Тобто порівняно з попереднім тижнем рівень підтримки "СН" зріс на 0,7%, однак порівняно з жовтнем знизився на 2,4%.

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