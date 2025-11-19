ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
543
2 хв

У фракції "Слуга народу" заявили про створення нової коаліції та уряду національної стійкості: деталі

У «Слузі народу» закликають докласти усіх зусиль для відновлення довіри українських громадян та міжнародних партнерів.

Катерина Сердюк
Фракція «Слуга Народу»

Фракція «Слуга Народу» / © УНІАН

У фракції «Слуга народу» виступили із заявою про створення нової коаліції та уряду національної стійкості. Це пояснюється антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.

Про це йдеться в офіційній заяві представників фракції, яку публікує нардеп Микита Потураєв.

Заява представників фракції

1. «Недоторканих» не повинно бути.

У фракції вважають, що члени злочинного угруповання під керівництвом Міндіча мають бути звільненими негайно.

«Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання — до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України», — наголошується у зверненні.

2. Повна підтримка НАБУ і САП.

«Слуга народу» наголошує: усі органи державної влади повинні сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду.

«Будь-які спроби тиску на антикорупційні органи, дискредитація їхньої роботи або штучне обмеження їхніх повноважень є неприйнятними і суперечать національним інтересам України», — запевняють у фракції.

3. Коаліція національної стійкості.

Щоб відновити довіру громадян та партнерів, зазначають у фракції, слід негайно розпочати переговори про створення коаліції національної стійкості.

«Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню», — пишуть у «Слузі народу».

4. Уряд національної стійкості — без партійних квот і кулуарних домовленостей.

Наступний важливий крок — формування Уряду національної стійкості. Він має бути:

  • сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і «своїх людей»,

  • складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах,

  • орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією.

«Члени такого Уряду мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні або партійні інтереси, і не використовувати займані посади, як трамплін для майбутніх політичних кампаній», — йдеться у зверненні.

5. Конституційний баланс влади і зміцнення довіри до інституту президента

Як зазначається, владний трикутник: президент України — Верховна Рада України — Кабінет Міністрів України — повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки. Тут наголошується, що діяльність Офісу президента має бути прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу корупціонерів.

«Ми переконані, що Президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту Глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів», — йдеться у тексті.

Ініціативу вважають необхідною умовою для продовження спільної боротьби за збереження незалежності та суверенітету України.

