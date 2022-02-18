Слухали гучну музику: у Вінниці двоє підлітків потрапили під поїзд, один з них загинув

Слухали гучну музику: у Вінниці двоє підлітків потрапили під поїзд, один з них загинув

Травмованого товариша двоє інших друзів, які не постраждали, відвели додому. Про загиблого підлітки не повідомили дорослим.

У Вінниці на залізничному перегоні Тюшки-Вінниця під поїзд потрапило двоє підлітків. Один з хлопчиків загинув на місці події, іншого з важкими травмами забрали до лікарні.

Про це інформує поліція Вінницкьої області.

Компанія з чотирьох дітей ввечері біля залізничних колій слухала музику з портативної колонки. Очевидно, не почувши через музику наближення поїзда, двоє з підлітків потрапили під колеса. 13-річний підліток загинув на місці, а його 14-річний друг був трамвований.

За словами правоохоронців, травмованого товариша двоє інших друзів, які не постраждали, відвели додому. Про загиблого підлітки не повідомили дорослим. Інформація про трагедію до поліції повідомив машиніст потягу.

Як повідомляє "Суспільне", машиніст розповів, що хлопців помітив, гальмував, сигналив, але уникнути наїзду не вдалося. Загиблий був учнем 8-Б класу 11 вінницького ліцею. Він — єдина дитина у батьків.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області поїзд переїхав чоловіка.

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